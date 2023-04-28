Глава ФМБА Скворцова: вакцина «Конвасэл» эффективна против штамма «арктур»

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Вакцина «Конвасэл» эффективна против штамма «арктур», заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

«Штамм «арктур»... — это одна из разновидностей «омикрона», и вакцина «Конвасэл» является эффективной для любой модификации «омикрона», которые в основном меняют поверхностную белковую структуру вируса», — цитирует его РИА Новости.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подтверждено четыре случая заболевания подвидом коронавируса «арктур».

Всплеск заболеваемости подвариантом коронавируса «арктур» в России прогнозируется к концу мая.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.

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