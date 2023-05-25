Все студенты МГИМО переведены на дистанционное обучение из-за кори до 13 июня
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Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее Роспотребнадзор заявил о регистрации случая кори у студента Института международных отношений и управления МГИМО (У) МИД России.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России от кори привиты 97% детей.
Кроме того, она сообщила, что в ходе кампании по подчищающей противокоревой иммунизации в России удалось привить порядка 500 тыс. человек.