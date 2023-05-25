Все студенты МГИМО переведены на дистанционное обучение из-за кори до 13 июня

Все студенты Московского государственного института международных отношений (МГИМО) переведены на дистанционное обучение из-за кори до 13 июня.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Ранее Роспотребнадзор заявил о регистрации случая кори у студента Института международных отношений и управления МГИМО (У) МИД России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России от кори привиты 97% детей.

Кроме того, она сообщила, что в ходе кампании по подчищающей противокоревой иммунизации в России удалось привить порядка 500 тыс. человек.