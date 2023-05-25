В ЛНР сообщили, что у главы МВД Корнета поражено до 70% лёгких
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Об этом заявил представитель силовых структур ЛНР.
«У Игоря Александровича (Корнета. — RT) в результате ранения поражено до 70% лёгких. Он перенёс сложную операцию в одной из клиник Москвы», — передаёт его заявление ТАСС.
18 мая сообщалось, что Корнет, получивший ранения при покушении, доставлен в Москву в госпиталь в Коммунарке.
Он получил ранения при взрыве 15 мая в центре города.
СК возбудил дело по факту произошедшего.