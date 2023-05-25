В ЛНР сообщили, что у главы МВД Корнета поражено до 70% лёгких

Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет перенёс сложную операцию из-за ранения, полученного при взрыве в центре Луганска 15 мая. У него поражено до 70% лёгких.

Об этом заявил представитель силовых структур ЛНР.

«У Игоря Александровича (Корнета. — RT) в результате ранения поражено до 70% лёгких. Он перенёс сложную операцию в одной из клиник Москвы», — передаёт его заявление ТАСС.

18 мая сообщалось, что Корнет, получивший ранения при покушении, доставлен в Москву в госпиталь в Коммунарке.

Он получил ранения при взрыве 15 мая в центре города.

СК возбудил дело по факту произошедшего.