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Аксёнов: шесть украинских БПЛА были сбиты или посажены в Крыму за ночь

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Шесть украинских БПЛА были сбиты или посажены в Крыму, жертв и пострадавших нет.
Аксёнов: шесть украинских БПЛА были сбиты или посажены в Крыму за ночь
  • © Минобороны РФ

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО 6 БПЛА», — написал он в Telegram.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в регионе ночью было большое количество атак беспилотников.

До этого он заявил, что беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть в Белгороде, в результате повреждён автомобиль.

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