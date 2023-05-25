Аксёнов: шесть украинских БПЛА были сбиты или посажены в Крыму за ночь
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Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО 6 БПЛА», — написал он в Telegram.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в регионе ночью было большое количество атак беспилотников.
До этого он заявил, что беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть в Белгороде, в результате повреждён автомобиль.