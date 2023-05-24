Губернатор Гладков: в Белгородской области ночью было большое количество атак БПЛА
- РИА Новости
Гладков уточнил, что системы противовоздушной обороны справились с большей частью дронов.
При этом он сообщил, что есть повреждения в Белгороде, в Белгородском и Борисовском районах, в том числе пострадали легковой транспорт, частные дома, административные здания.
По его словам, проводится подомовой обход.
«Самое главное, что пострадавших нет совсем», — рассказал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть в Белгороде, в результате повреждён автомобиль.