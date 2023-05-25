Российские военные отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь

Российские военные минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь.

«В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, ещё несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ», — заявил глава города Михаил Развожаев.

По его словам, объекты в городе не пострадали.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в регионе ночью было большое количество атак беспилотников.

До этого он заявил, что беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть в Белгороде, в результате повреждён автомобиль.