РИА Новости: в июне в Ижевске соберут первую партию новых пистолетов «Удав»

В середине июня на Ижевском механическом заводе соберут первую партию новейших девятимиллиметровых пистолетов 6П72 «Удав».

«Первую партию «Удавов» на ижевских мощностях планируется собрать к 15 июня, после чего они пройдут контрольные испытания», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что если пистолеты подтвердят заявленные характеристики, их запустят в полномасштабное серийное производство и начнут поставлять в войска.

Ранее сообщалось, что новейшие пистолеты «Удав» в специальной комплектации поступят в Вооружённые силы России в 2023 году.

В октябре в «Ростехе» сообщили, что в России в инициативном порядке планируется создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет. Проект получил название «Маркер».