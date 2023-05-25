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РИА Новости: в июне в Ижевске соберут первую партию новых пистолетов «Удав»

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В середине июня на Ижевском механическом заводе соберут первую партию новейших девятимиллиметровых пистолетов 6П72 «Удав».

«Первую партию «Удавов» на ижевских мощностях планируется собрать к 15 июня, после чего они пройдут контрольные испытания», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что если пистолеты подтвердят заявленные характеристики, их запустят в полномасштабное серийное производство и начнут поставлять в войска.

Ранее сообщалось, что новейшие пистолеты «Удав» в специальной комплектации поступят в Вооружённые силы России в 2023 году. 

В октябре в «Ростехе» сообщили, что в России в инициативном порядке планируется создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет. Проект получил название «Маркер».

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