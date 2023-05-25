РИА Новости: в июне в Ижевске соберут первую партию новых пистолетов «Удав»
«Первую партию «Удавов» на ижевских мощностях планируется собрать к 15 июня, после чего они пройдут контрольные испытания», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Уточняется, что если пистолеты подтвердят заявленные характеристики, их запустят в полномасштабное серийное производство и начнут поставлять в войска.
Ранее сообщалось, что новейшие пистолеты «Удав» в специальной комплектации поступят в Вооружённые силы России в 2023 году.
В октябре в «Ростехе» сообщили, что в России в инициативном порядке планируется создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет. Проект получил название «Маркер».