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Мэр Краснодара: в пострадавшую от хлопка газа многоэтажку вернули электричество

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Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что электроэнергию вернули в пятиэтажный дом, где ранее произошёл взрыв газа.

«Продолжается обследование дома. На данный момент вернули электроэнергию. Некоторых жителей пустили ночевать в свои квартиры. Все оперативные службы остаются ночевать здесь», — написал он в Telegram.

По словам мэра, жителей, чьё жилье пострадало, направили во временный пункт размещения.

Ранее первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин заявил, что в Краснодаре подготовили пункт временного размещения для жильцов подъезда пятиэтажки после взрыва газа.

Он рассказал, что, по имеющимся данным, в результате хлопка газа были повреждены фасадная облицовочная часть дома и перегородка между квартирами, общая площадь разрушений составляет 40 кв. м.

При взрыве газа пострадал один человек.

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