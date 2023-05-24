Мэр Краснодара: в пострадавшую от хлопка газа многоэтажку вернули электричество

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что электроэнергию вернули в пятиэтажный дом, где ранее произошёл взрыв газа.

«Продолжается обследование дома. На данный момент вернули электроэнергию. Некоторых жителей пустили ночевать в свои квартиры. Все оперативные службы остаются ночевать здесь», — написал он в Telegram.

По словам мэра, жителей, чьё жилье пострадало, направили во временный пункт размещения.

Ранее первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин заявил, что в Краснодаре подготовили пункт временного размещения для жильцов подъезда пятиэтажки после взрыва газа.

Он рассказал, что, по имеющимся данным, в результате хлопка газа были повреждены фасадная облицовочная часть дома и перегородка между квартирами, общая площадь разрушений составляет 40 кв. м.

При взрыве газа пострадал один человек.