В Краснодаре подготовили ПВР для размещения жильцов подъезда пятиэтажки после взрыва газа

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин заявил, что в Краснодаре подготовили пункт временного размещения для жильцов подъезда пятиэтажки после взрыва газа.

«Проверяются первый, второй, третий, пятый, шестой подъезды, и будет принято решение комиссией по чрезвычайным ситуациям городской администрации по заселению жильцов обратно за исключением подъезда, где произошёл пожар. Для пострадавших четвёртого подъезда подготовлен пункт временного размещения — гостиница «Кавказ», — цитирует его ТАСС.

Платонихин отметил, что, по имеющимся данным, в результате хлопка газа были повреждены фасадная облицовочная часть дома и перегородка между квартирами, общая площадь разрушений составляет 40 кв. м.

Предварительные данные СК указывают на то, что хлопок произошёл, когда 31-летняя местная жительница вернулась домой. Она почувствовала в квартире характерный запах, а когда зашла внутрь — произошёл хлопок с последующим возгоранием.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что пожарные полностью ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме на улице Клинической, возникшее в результате хлопка бытового газа.