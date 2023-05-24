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В пятиэтажке в Краснодаре полностью ликвидировали пожар после хлопка бытового газа

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Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что пожарные полностью ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме на улице Клинической, возникшее в результате хлопка бытового газа.
В пятиэтажке в Краснодаре полностью ликвидировали пожар после хлопка бытового газа
  • © Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края

«Пожар в доме полностью потушили. Газовики и все необходимые службы заходят в пострадавшую квартиру и проверяют весь дом», — написал он в Telegram.

Наумов добавил, что прокуратура Центрального округа проводит проверку.

«После работы оперативных служб определим, как в сжатые сроки восстановить дом», — сообщил он.

Ранее Наумов сообщил, что один человек пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме.

Пострадавшую госпитализировали.

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