В пятиэтажке в Краснодаре полностью ликвидировали пожар после хлопка бытового газа

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что пожарные полностью ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме на улице Клинической, возникшее в результате хлопка бытового газа.

«Пожар в доме полностью потушили. Газовики и все необходимые службы заходят в пострадавшую квартиру и проверяют весь дом», — написал он в Telegram.

Наумов добавил, что прокуратура Центрального округа проводит проверку.

«После работы оперативных служб определим, как в сжатые сроки восстановить дом», — сообщил он.

Ранее Наумов сообщил, что один человек пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме.

Пострадавшую госпитализировали.