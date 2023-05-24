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Мэр Воркуты Шапошников отправится в зону СВО вместе с коллегами из Коми

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Мэр Воркуты Ярослав Шапошников отправится служить в зону СВО в составе многочисленной команды коллег от Республики Коми, сообщил чиновник.
Мэр Воркуты Шапошников отправится в зону СВО вместе с коллегами из Коми
  • © пресс-служба администрации города Воркута

«Как многие знают, в конце марта я сделал публичное заявление о предстоящем отбытии служить по контракту. В апреле я решил все личные и юридические вопросы, планировал выезжать в мае. Однако от главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйбы, который сейчас, по сути, является моим командиром, я получил команду отложить выезд и отправиться служить в составе более многочисленной команды коллег от Республики Коми», — сказал Шапошников, слова которого приводит РИА Новости.

Сейчас команда формируется, отправка произойдёт при полном комплектовании команды, отметил он.

Ранее глава Воркуты Ярослав Шапошников заявил, что пойдёт служить по контракту в зону СВО. По его словам, вместе с ним из города служить пойдут ещё пять его коллег.

В Кремле назвали такое решение достойным уважения.

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