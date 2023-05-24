Константинов: деньги от продажи квартиры семьи Зеленского в Крыму пойдут на нужды СВО
- РИА Новости
«Квартира национализирована и попала в республиканскую собственность, затем аукцион, продажа, деньги будут поступать на нужны СВО, семьям погибших, мобилизованных», — сказал Константинов в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.
24 мая госсовет Крыма единогласно проголосовал за национализацию имущества украинских олигархов, в том числе квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.
В феврале сообщалось, что в регионе под национализацию подпало порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов.