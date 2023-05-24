Константинов: деньги от продажи квартиры семьи Зеленского в Крыму пойдут на нужды СВО

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского, как и другие национализированные объекты на полуострове, выставят на аукцион, вырученные средства пойдут на помощь бойцам, которые находятся в зоне спецоперации.

«Квартира национализирована и попала в республиканскую собственность, затем аукцион, продажа, деньги будут поступать на нужны СВО, семьям погибших, мобилизованных», — сказал Константинов в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

24 мая госсовет Крыма единогласно проголосовал за национализацию имущества украинских олигархов, в том числе квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.

В феврале сообщалось, что в регионе под национализацию подпало порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов.