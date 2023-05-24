Парламент Крыма единогласно проголосовал за национализацию квартиры Зеленского в Ливадии

Госсовет Крыма единогласно проголосовал за национализацию имущества украинских олигархов, в том числе квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.

РИА Новости

Как уточняет ТАСС, парламент Крыма национализировал ещё 57 объектов имущества украинских олигархов. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что парламент республики 24 мая национализирует квартиру семьи Зеленского в Ливадии. В феврале председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в регионе под национализацию подпало порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов.