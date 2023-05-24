В Москве более 1,5 тысячи пар заключат брак с 9 по 12 июня

В Москве в период с 9 по 12 июня планируют пожениться более 1,5 тыс. пар.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Начальник Управления органов записи актов гражданского состояния Светлана Уханева сообщила, что молодожёнов который год привлекает дата бракосочетания, совпадающая с государственным праздником, — Днём России, и власти столицы идут им навстречу.

В этот день, 12 июня, заключить брак можно в дворцах бракосочетания № 1 и 4.

Также 11 июня откроются новые и отремонтированные дворцы бракосочетания — «Кутузовский», «Южное Бутово» и «Шипиловский». Для торжественных церемоний 10 июня также будет доступен ряд площадок.

Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с НСН заявила, что после пандемии коронавируса концепция свадеб изменилась — пары приглашают меньше гостей, а сами торжества стали камерными.