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Иммунолог Жемчугов назвал заявление главы ВОЗ о возможности новой пандемии призывом быть начеку

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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса о вероятности появления в будущем новой пандемии следует воспринимать не как угрозу, а как призыв быть начеку.

Как рассказал Жемчугов в беседе с телеканалом «Звезда», в мире постоянно появляются новые вирусы, однако учёные обладают всеми средствами, способными предотвратить их распространение.

«Микробы развиваются как при ускоренной съёмке — по десять поколений в сутки, поэтому мы видим, что появляется новый вирус. Их эволюция проходит независимо ни от чего», — объяснил врач.

По словам собеседника телеканала, заявление главы ВОЗ следует рассматривать как призыв вкладываться и в будущем в изучение вирусов, поскольку принятые для борьбы с коронавирусом меры были эффективными.

Ранее врач — дерматолог-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Дмитриевская в беседе с РИАМО напомнила, что регулярное мытьё рук с мылом препятствует распространению опасных возбудителей заболеваний, бактерий и вирусов.

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