В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки России Кучеренко
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, проститься с Кучеренко пришли его вдова Диана Гурцкая, замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский, заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, певица Лолита.
Кучеренко стало плохо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу.
Борт приземлился в городе Минеральные Воды, врачи пытались оказать ему помощь, но спасти Кучеренко не удалось.
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев в беседе с RT назвал тяжёлой утратой смерть замглавы Минобрнауки Кучеренко.