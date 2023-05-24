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В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки России Кучеренко

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Прощание с замглавы Минобрнауки России, мужем певицы Дианы Гурцкой Петром Кучеренко проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Кучеренко скончался 20 мая в возрасте 46 лет.
В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки России Кучеренко
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, проститься с Кучеренко пришли его вдова Диана Гурцкая, замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский, заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, певица Лолита.

Кучеренко стало плохо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу.

Борт приземлился в городе Минеральные Воды, врачи пытались оказать ему помощь, но спасти Кучеренко не удалось.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев в беседе с RT назвал тяжёлой утратой смерть замглавы Минобрнауки Кучеренко.

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