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Сенатор Полетаев назвал тяжёлой утратой смерть замглавы Минобрнауки Кучеренко

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко.
Сенатор Полетаев назвал тяжёлой утратой смерть замглавы Минобрнауки Кучеренко
  • РИА Новости

Сенатор рассказал, что познакомился с Кучеренко в 2014 году, когда тот возглавлял аппарат комитета по законодательству и государственному строительству.

«Я могу охарактеризовать как суперпорядочного и образованного человека, он был профессором и доктором юридических наук. Мы дружили семьями, поэтому я знаю, какой он был замечательный муж и отец. Но самое главное, он был хорошим другом с большим сердцем. Он был очень весёлым и обладал великолепным чувством юмора. Это действительно очень тяжёлая утрата», —  рассказал Полетаев.

Заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко скончался 20 мая.

Ему стало плохо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу.

Борт приземлился в городе Минеральные Воды, врачи пытались оказать ему помощь, но спасти Кучеренко не удалось.

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