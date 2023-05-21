Сенатор Полетаев назвал тяжёлой утратой смерть замглавы Минобрнауки Кучеренко

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко.

Сенатор рассказал, что познакомился с Кучеренко в 2014 году, когда тот возглавлял аппарат комитета по законодательству и государственному строительству.

«Я могу охарактеризовать как суперпорядочного и образованного человека, он был профессором и доктором юридических наук. Мы дружили семьями, поэтому я знаю, какой он был замечательный муж и отец. Но самое главное, он был хорошим другом с большим сердцем. Он был очень весёлым и обладал великолепным чувством юмора. Это действительно очень тяжёлая утрата», — рассказал Полетаев.

Заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко скончался 20 мая.

Ему стало плохо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу.

Борт приземлился в городе Минеральные Воды, врачи пытались оказать ему помощь, но спасти Кучеренко не удалось.