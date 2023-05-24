Движение на Крымском мосту возобновили
Движение транспорта на Крымском мосту возобновили после проведения учений. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Тамань».
- РИА Новости
«Движение по Крымскому мосту восстановлено в 11:00», — заявили в «Тамани».
По данным пресс-службы, очередей на пунктах досмотра возле моста нет.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений.
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