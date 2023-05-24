Аксёнов сообщил о закрытии Крымского моста из-за учений

Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений», — написал он в Telegram.

Аксёнов добавил, что движение планируют восстановить в течение нескольких часов.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не будет запущено в целях безопасности и во избежание провокаций.

По его словам, движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто с опережением графика.