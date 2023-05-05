Хуснуллин: открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста

Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто с опережением графика.

Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Мы запустили движение по второму пути железнодорожной части... с опережением графика», — написал он в Telegram.

Хуснуллин рассказал, что специалисты заменили два пролётных строения, для которых было поставлено 524 т металлоконструкций.

Ранее в управлении дорог «Тамань» заявили, что все сложные работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста завершены.