Хуснуллин: открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста
- РИА Новости
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Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Мы запустили движение по второму пути железнодорожной части... с опережением графика», — написал он в Telegram.
Хуснуллин рассказал, что специалисты заменили два пролётных строения, для которых было поставлено 524 т металлоконструкций.
Ранее в управлении дорог «Тамань» заявили, что все сложные работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста завершены.