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Хуснуллин: открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста

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Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто с опережением графика.
Хуснуллин: открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Мы запустили движение по второму пути железнодорожной части... с опережением графика», — написал он в Telegram.

Хуснуллин рассказал, что специалисты заменили два пролётных строения, для которых было поставлено 524 т металлоконструкций.

Ранее в управлении дорог «Тамань» заявили, что все сложные работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста завершены.

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