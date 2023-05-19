Хуснуллин заявил, что движение грузовиков по Крымскому мосту пока запускать не будут
Об этом сообщает РИА Новости.
«С точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций», — сказал вице-премьер.
При этом он отметил, что с полуостровом имеется гарантированный сухопутный коридор, а также действует паромная переправа.
Ранее движение поездов на перегоне Симферополь — Севастополь было временно остановлено.
Также сообщалось, что в Коми за оправдание теракта на Крымском мосту к 5,5 года колонии был приговорён бывший учитель.