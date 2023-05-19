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Хуснуллин заявил, что движение грузовиков по Крымскому мосту пока запускать не будут

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не будет запущено в целях безопасности и во избежание провокаций.

Об этом сообщает РИА Новости.

«С точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций», — сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что с полуостровом имеется гарантированный сухопутный коридор, а также действует паромная переправа.

Ранее движение поездов на перегоне Симферополь — Севастополь было временно остановлено.

Также сообщалось, что в Коми за оправдание теракта на Крымском мосту к 5,5 года колонии был приговорён бывший учитель.

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