В Ростовской области неизвестный погиб, пытаясь незаконно пересечь границу с ДНР
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Отмечается, что неизвестный переходил границу в неположенном месте и был зафиксирован средствами контроля.
В сообщении говорится, что мужчина погиб, когда его пытались задержать пограничники.
Ранее житель Белгородской области наступил на мину, когда шёл на ночную рыбалку.
В апреле неизвестный подорвался на мине при попытке попасть в Брянскую область со стороны Украины.