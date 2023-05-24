В Ростовской области неизвестный погиб, пытаясь незаконно пересечь границу с ДНР

Неизвестный погиб на границе Ростовской области и Донецкой Народной Республики при попытке незаконно пересечь пункт пропуска Весело-Вознесенка.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Отмечается, что неизвестный переходил границу в неположенном месте и был зафиксирован средствами контроля.

В сообщении говорится, что мужчина погиб, когда его пытались задержать пограничники.

Ранее житель Белгородской области наступил на мину, когда шёл на ночную рыбалку.

В апреле неизвестный подорвался на мине при попытке попасть в Брянскую область со стороны Украины.