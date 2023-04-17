Неизвестный подорвался на мине при попытке попасть в Брянскую область со стороны Украины

В районе села Запесочье Погарского района в Брянской области со стороны Украины совершена попытка незаконного пересечения границы, заявил глава региона Александр Богомаз. Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, сообщил он.

«Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС России для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населённых пунктов», — написал Богомаз в Telegram.

Ранее МВД России объявило в розыск актёра Кирилла Канахина, предположительно, участвовавшего в террористическом нападении украинских диверсантов на Брянскую область.

6 марта ФСБ России заявила, что организатором и участником нападения на жителей Брянской области является гражданин России Денис Капустин, который проживает на Украине и действует под контролем СБУ.