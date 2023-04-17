Неизвестный подорвался на мине при попытке попасть в Брянскую область со стороны Украины
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«Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС России для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населённых пунктов», — написал Богомаз в Telegram.
Ранее МВД России объявило в розыск актёра Кирилла Канахина, предположительно, участвовавшего в террористическом нападении украинских диверсантов на Брянскую область.
6 марта ФСБ России заявила, что организатором и участником нападения на жителей Брянской области является гражданин России Денис Капустин, который проживает на Украине и действует под контролем СБУ.