Неизвестный подорвался на мине при попытке попасть в Брянскую область со стороны Украины

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В районе села Запесочье Погарского района в Брянской области со стороны Украины совершена попытка незаконного пересечения границы, заявил глава региона Александр Богомаз. Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, сообщил он.
Неизвестный подорвался на мине при попытке попасть в Брянскую область со стороны Украины
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«Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС России для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населённых пунктов», — написал Богомаз в Telegram.

Ранее МВД России объявило в розыск актёра Кирилла Канахина, предположительно, участвовавшего в террористическом нападении украинских диверсантов на Брянскую область.

6 марта ФСБ России заявила, что организатором и участником нападения на жителей Брянской области является гражданин России Денис Капустин, который проживает на Украине и действует под контролем СБУ.

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