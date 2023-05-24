Аксёнов: парламент Крыма 24 мая национализирует квартиру Зеленского в Ливадии

Государственный совет Республики Крым 24 мая в ходе сессии национализирует имущество украинских олигархов, в том числе недвижимость семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в видеообращении в своём Telegram-канале.

По его словам, на сессии рассмотрят вопрос о национализации очередной партии имущества украинских олигархов, включая «крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартиру наркомана Зеленского».

Аксёнов добавил, что также будет национализировано имущество всех способствующих террористическому режиму на Украине.

«Как обещал — в российском Крыму враги России зарабатывать не будут», — заявил глава Крыма.

Также он поблагодарил Госсовет республики за решение о национализации имущества украинских олигархов.

Ранее стало известно, что квартиру украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии передадут малообеспеченным или многодетным семьям.

В феврале глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в регионе под национализацию подпало порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов.