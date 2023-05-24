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Аксёнов: парламент Крыма 24 мая национализирует квартиру Зеленского в Ливадии

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Государственный совет Республики Крым 24 мая в ходе сессии национализирует имущество украинских олигархов, в том числе недвижимость семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.
Аксёнов: парламент Крыма 24 мая национализирует квартиру Зеленского в Ливадии
  • РИА Новости

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в видеообращении в своём Telegram-канале. 

По его словам, на сессии рассмотрят вопрос о национализации очередной партии имущества украинских олигархов, включая «крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартиру наркомана Зеленского».

Аксёнов добавил, что также будет национализировано имущество всех способствующих террористическому режиму на Украине. 

«Как обещал — в российском Крыму враги России зарабатывать не будут», — заявил глава Крыма.

Также он поблагодарил Госсовет республики за решение о национализации имущества украинских олигархов.

Ранее стало известно, что квартиру украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии передадут малообеспеченным или многодетным семьям.

В феврале глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в регионе под национализацию подпало порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов.

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