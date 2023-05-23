Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Власти Петербурга призвали отказаться от запуска воздушных шаров на выпускных

Короткая ссылка
Власти Санкт-Петербурга призвали отказаться от запуска воздушных шаров на последних звонках и выпускных.
Власти Петербурга призвали отказаться от запуска воздушных шаров на выпускных
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Как отметили в ведомстве, воздушные шары рано или поздно станут мусором. Кроме того, они могут навредить животным и птицам, которые принимают яркий пластик за еду.

В качестве замены предлагаются шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, зажжение свечей, высадка деревьев.

Ранее RIA56 сообщало, что в школах Оренбургской области состоялись последние звонки для учащихся девятых классов. На торжественные линейки пришли 22,6 тыс. выпускников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить