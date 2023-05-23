Власти Петербурга призвали отказаться от запуска воздушных шаров на выпускных

Власти Санкт-Петербурга призвали отказаться от запуска воздушных шаров на последних звонках и выпускных.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Как отметили в ведомстве, воздушные шары рано или поздно станут мусором. Кроме того, они могут навредить животным и птицам, которые принимают яркий пластик за еду.

В качестве замены предлагаются шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, зажжение свечей, высадка деревьев.

Ранее RIA56 сообщало, что в школах Оренбургской области состоялись последние звонки для учащихся девятых классов. На торжественные линейки пришли 22,6 тыс. выпускников.