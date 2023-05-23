На последние звонки в школах Оренбургской области пришли 22 тысячи девятиклассников
Об этом сообщает RIA56.
Ряд школ региона совместили последние звонки для выпускников 9 и 11 классов, например в школе №15 в Оренбурге.
«После торжественных мероприятий у выпускников начнутся государственные экзамены. Первые экзамены у выпускников девятых классов пройдут уже 24 мая, а у 11-х классов 26 мая», — заявили в региональном Министерстве образования.
Последний звонок прозвучал и для первых выпускников лицея-предуниверсария при СевГУ в Севастополе, передаёт «Крым 24». Учащиеся занимались на базе вуза в течение двух лет.
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