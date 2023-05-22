В Казани назвали самые популярные предметы для сдачи на ОГЭ и ЕГЭ

В Казани в число самых популярных направлений у девятиклассников и выпускников для сдачи на ОГЭ и ЕГЭ вошли обществознание и информатика, заявил на деловом понедельнике начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

Об этом сообщает «Реальное время».

Информатика — самое популярное направление среди тех, кто сдаёт ОГЭ. Его выбрали 54% учащихся.

Далее следуют обществознание и география.

У выпускников наибольшей популярностью пользовалась профильная математика. Её напишут 51%.

На втором и третьем местах — обществознание и информатика соответственно.

Также стало известно, что в Ижевске последние звонки прозвучат для более чем 9 тыс. учащихся девятых и 11-х классов, передаёт udm-info.ru. Праздник состоится 23 мая в Летнем саду.

На территории будут работать профориентационные площадки от концерна «Калашников», «Кванториума» и Ижевского торгово-экономического техникума. Также состоятся выступления лучших команд Школьной лиги КВН и группы «Твоя сцена».

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.