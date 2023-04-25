Педагог Мусихина отметила важность формулировок ответов в ЕГЭ

Преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.

«ЕГЭ устроен таким образом, что неверно оформленный ответ засчитывается как ошибка. При этом по сути всё может быть верно», — сказала она в беседе с ФАН.

По её словам, учитель, который сам сдавал экзамен, понимает, как именно стоит формулировать ответы.

Мусихина также отметила, что преподаватели, отлично знающие свой предмет, не всегда могут сдать его на 100 баллов.

«Опытные учителя теряют баллы не на ошибочных ответах, а на экзаменационных ловушках: где-то отмечают не все верные варианты, где-то неверно оформляют ответ», — пояснила она.

Ранее телеканал «360» сообщал, что школьники из Московской области выиграли 29 дипломов на Всероссийской олимпиаде по русскому языку и биологии.