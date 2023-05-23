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В Севастополе направят 17,7 млн рублей на соцподдержку медработников

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В Севастополе приняли решение о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий медработников. Общая сумма составит 17,7 млн рублей.
В Севастополе направят 17,7 млн рублей на соцподдержку медработников
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на администрацию города.

Дополнительную поддержку смогут получить сотрудники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, которая не входит в базовую программу ОМС. Среди них — специалисты Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, городской психиатрической больницы, инфекционной больницы.

«Специальная социальная выплата будет происходить за счёт средств бюджета города Севастополя на основании реестров работников, имеющих право на получение поддержки. Средства будут начисляться ежемесячно», — заявил директор Департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве запустили новый сервис ИИ, распознающий рассеянный склероз.

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