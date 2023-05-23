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Путин заявил, что Украину как государство создали при советской власти

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Президент России Владимир Путин заявил, что Украины не существовало до создания УССР.
Путин заявил, что Украину как государство создали при советской власти
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что председатель Конституционного суда Валерий Зорькин во время встречи с российским лидером показал ему копию карты, составленной в середине XVII века во Франции, отметив, что Украина на ней не обозначена.

Путин сказал, что эти земли входили в состав Речи Посполитой, после чего попросились в состав Московского царства. После Октябрьской революции начали образовываться квазигосударственные образования, отметил президент.

«Советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества», — добавил он.

15 апреля глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина перестала быть суверенным государством, теперь это территория, на которой захватила власть группа людей.

По его словам, Украина стала разорённой страной с огромным количеством долгов.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о желании «оборзевшей Польши» поглотить «остатки Украины».

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