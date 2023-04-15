Глава парламента Крыма Константинов: Украина исчезла как суверенное государство

Украина перестала быть суверенным государством, теперь это территория, на которой захватила власть группа людей, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Для нас Украина как суверенное государство, гражданское общество, социально-экономическая единица давно исчезла. Сегодня это — территория, на которой группа людей захватила власть», — цитирует РИА Новости Константинова.

По его словам, Украина стала разорённой страной с огромным количеством долгов.

Он также назвал украинского президента Владимира Зеленского главным могильщиком страны.

Ранее Константинов заявил, что Украина должна лишиться выхода к Чёрному морю.