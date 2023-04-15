Глава парламента Крыма Константинов: Украина исчезла как суверенное государство

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Украина перестала быть суверенным государством, теперь это территория, на которой захватила власть группа людей, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава парламента Крыма Константинов: Украина исчезла как суверенное государство
  • © РИА Новости / Макс Ветров

«Для нас Украина как суверенное государство, гражданское общество, социально-экономическая единица давно исчезла. Сегодня это — территория, на которой группа людей захватила власть», — цитирует РИА Новости Константинова.

По его словам, Украина стала разорённой страной с огромным количеством долгов.

Он также назвал украинского президента Владимира Зеленского главным могильщиком страны.

Ранее Константинов заявил, что Украина должна лишиться выхода к Чёрному морю.

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