Зампред Совбеза Медведев заявил о желании «оборзевшей Польши» поглотить «остатки Украины»

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о желании «оборзевшей Польши» поглотить «остатки Украины».
Зампред Совбеза Медведев заявил о желании «оборзевшей Польши» поглотить «остатки Украины»
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В нынешних обстоятельствах оборзевшая Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован или сейчас, или уже никогда», — заявил Медведев.

Также зампред российского Совбеза выразил уверенность, что «никто из галлюцинирующих польских маньяков» не задумывается о последствиях таких планов.

Медведев добавил, что власти Германии и Франции «уже вовсю напрягаются из-за польских аппетитов». По словам Медведева, невооружённым глазом видно, что автором этого проекта является Вашингтон.

Ранее Медведев прокомментировал рассуждения польского премьера Матеуша Моравецкого о том, кто выйдет победителем в случае конфликта между Россией и НАТО. По оценкам высокопоставленного чиновника, вне зависимости от исхода такого столкновения Польша «точно исчезнет вместе с её тупым премьером».

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