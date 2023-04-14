Медведев заявил, что в случае войны России и НАТО Польша исчезнет вместе с её премьером

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал рассуждения польского премьера Матеуша Моравецкого о том, кто выйдет победителем в случае конфликта между Россией и НАТО. По оценкам высокопоставленного чиновника, вне зависимости от исхода такого столкновения Польша «точно исчезнет вместе с её тупым премьером».

В Twitter Медведев обратил внимание на слова Матеуша Моравецкого о том, что Украина «имеет право наносить удары по России», и о том, что он не беспокоится по поводу «войны России с НАТО», так как российская сторона «быстро проиграет в этом случае».

«Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учётом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе эта страна точно исчезнет вместе с её тупым премьером», — сказал Медведев.

Ранее польский премьер Моравецкий заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией может стать началом конца золотого века Запада, однако победа Киева могла бы стать фактором усиления экономической мощи западных стран.

В феврале Моравецкий заявил, что поражение России стало польской и европейской причиной для существования.