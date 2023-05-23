Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Терапевт Кондрахин назвал нездоровый образ жизни главной ошибкой в период магнитных бурь

Короткая ссылка
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что основная ошибка в период магнитных бурь — это нездоровый образ жизни.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идёт магнитная буря и мы ещё дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, действие магнитной бури на организм может усиливаться из-за употребления алкоголя, эмоционального истощения, недосыпа.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить