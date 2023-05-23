Терапевт Кондрахин назвал нездоровый образ жизни главной ошибкой в период магнитных бурь

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что основная ошибка в период магнитных бурь — это нездоровый образ жизни.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идёт магнитная буря и мы ещё дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, действие магнитной бури на организм может усиливаться из-за употребления алкоголя, эмоционального истощения, недосыпа.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.