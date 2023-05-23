Отключение интернета в ряде городов ЛНР произошло из-за аварии на оборудовании
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«В связи с масштабной аварией на оборудовании основного провайдера «Лугаком» по всей республике наблюдаются проблемы с доступом к сети интернет», — заявили в ведомстве РИА Новости.
Специалисты работают над устранением последствий возникших неполадок.
Ранее сообщалось, что в Луганске и ряде городов Луганской Народной Республики перестали работать интернет и банкоматы.
До этого врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о временной приостановке работы мобильного интернета на территории республики в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ.