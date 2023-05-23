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Отключение интернета в ряде городов ЛНР произошло из-за аварии на оборудовании

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В ряде городов ЛНР был отключён интернет из-за аварии на оборудовании основного провайдера, заявили в Минкомсвязи республики.
Отключение интернета в ряде городов ЛНР произошло из-за аварии на оборудовании
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«В связи с масштабной аварией на оборудовании основного провайдера «Лугаком» по всей республике наблюдаются проблемы с доступом к сети интернет», — заявили в ведомстве РИА Новости.

Специалисты работают над устранением последствий возникших неполадок.

Ранее сообщалось, что в Луганске и ряде городов Луганской Народной Республики перестали работать интернет и банкоматы.

До этого врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о временной приостановке работы мобильного интернета на территории республики в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ.

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