Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Работодатели рассказали, с какими сложностями сталкиваются при подборе персонала

Короткая ссылка
RT
Самой распространённой проблемой, с которой сталкиваются российские компании при подборе персонала, является отсутствие подходящих кандидатов, так ответил 81% респондентов. Результаты опроса, который предполагал множественный выбор, имеются в распоряжении RT.

Более половины опрошенных (52%) отметили, что кандидаты часто имеют высокие зарплатные ожидания.

Согласно данным исследования, которое провели сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» и сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру», 51% опрошенных компаний сообщили о трудностях с тем, чтобы дождаться ответов от кандидатов. Кроме того, почти половина участников опроса (49%) выразили недовольство длительным сроком закрытия вакансий.

Другие проблемы, выявленные при найме персонала, включают низкую квалификацию и отсутствие необходимого опыта у кандидатов (по 35%), исчезновение кандидатов после получения предложения (23%) и высокие затраты, связанные с закрытием вакансий (19%).

Меньшая часть респондентов (7%) отметила проблемы с проверкой квалификации и опыта потенциальных сотрудников.

Всего в опросе приняли участие более 350 работодателей из всех регионов России.

Ранее аналитики провели исследование и узнали, на что, кроме опыта и навыков, обращают внимание работодатели при найме специалистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить