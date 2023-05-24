Работодатели рассказали, с какими сложностями сталкиваются при подборе персонала

Самой распространённой проблемой, с которой сталкиваются российские компании при подборе персонала, является отсутствие подходящих кандидатов, так ответил 81% респондентов. Результаты опроса, который предполагал множественный выбор, имеются в распоряжении RT.

Более половины опрошенных (52%) отметили, что кандидаты часто имеют высокие зарплатные ожидания.

Согласно данным исследования, которое провели сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» и сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру», 51% опрошенных компаний сообщили о трудностях с тем, чтобы дождаться ответов от кандидатов. Кроме того, почти половина участников опроса (49%) выразили недовольство длительным сроком закрытия вакансий.

Другие проблемы, выявленные при найме персонала, включают низкую квалификацию и отсутствие необходимого опыта у кандидатов (по 35%), исчезновение кандидатов после получения предложения (23%) и высокие затраты, связанные с закрытием вакансий (19%).

Меньшая часть респондентов (7%) отметила проблемы с проверкой квалификации и опыта потенциальных сотрудников.

Всего в опросе приняли участие более 350 работодателей из всех регионов России.

Ранее аналитики провели исследование и узнали, на что, кроме опыта и навыков, обращают внимание работодатели при найме специалистов.