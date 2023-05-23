Юрист Соловьёв прокомментировал идею ограничить рекламу об иностранном гражданстве

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова запретить рекламу услуг по предоставлению иностранного гражданства на территории России.

По словам юриста, оказание услуг по предоставлению иностранного гражданства является обыкновенной предпринимательской деятельностью, как и её реклама.

«У человека с нормальной гражданской позицией такая реклама не вызывает никаких эмоций, кроме жалости к тем, кто решил уехать из страны», — заметил он.

Соловьёв считает, что можно «сузить географию такой рекламы, ограничив её распространение на рекламных стендах около посольств иностранных государств».

Ранее в Госдуме предложили запретить рекламу услуг по предоставлению иностранного гражданства.

Как объяснил депутат Виталий Милонов, в последние годы в интернете и на иных площадках участились случаи навязчивой рекламы, предлагающей «быстрое» получение иностранного гражданства для жителей России.