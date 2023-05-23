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Политолог Орлов призвал проверить организации по предоставлению иностранного гражданства

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова запретить рекламу услуг по предоставлению иностранного гражданства на территории России.
Политолог Орлов призвал проверить организации по предоставлению иностранного гражданства
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«Если услуги, как утверждает депутат, сомнительные, а фирмы, их предлагающие, балансируют на грани нарушения законодательства России, то это отличная причина для правоохранительных органов провести проверку этих организаций. Очевидно, что мошенники встречаются во всех сферах деятельности, и данная сфера не исключение», — считает он.

Ранее в Госдуме предложили запретить рекламу услуг по предоставлению иностранного гражданства.

Как объяснил депутат Виталий Милонов, в последние годы в интернете и на иных площадках участились случаи навязчивой рекламы, предлагающей «быстрое» получение иностранного гражданства для жителей России.

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