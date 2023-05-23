Росстат: после выхода на пенсию россияне продолжают работать в течение почти 7,5 года
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Как пишет РБК, эти показатели стали самыми высокими с 2011 года, когда средняя продолжительность стажа после выхода на пенсию составила шесть лет.
В 2020 году эти показатели выросли до 7,02 года, говорится в публикации.
Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что с 1 мая 2023 года произведут перерасчёт федеральной доплаты к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации.