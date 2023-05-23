Росстат: после выхода на пенсию россияне продолжают работать в течение почти 7,5 года

В 2022 году средняя продолжительность трудового стажа у российских граждан после назначения пенсии составила 7,47 года, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Как пишет РБК, эти показатели стали самыми высокими с 2011 года, когда средняя продолжительность стажа после выхода на пенсию составила шесть лет.

В 2020 году эти показатели выросли до 7,02 года, говорится в публикации.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что с 1 мая 2023 года произведут перерасчёт федеральной доплаты к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации.