Юрист Красовская сообщила об изменении размера доплат к пенсиям некоторым группам граждан

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что с 1 мая 2023 года произведут перерасчёт федеральной доплаты к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

Доплата назначается, если у человека есть определённая выслуга лет в должности члена лётного экипажа: не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, уточнила юрист в беседе с Life.ru.

«Бывает, что человек вынужден был уйти с работы по состоянию здоровья в должности, дающей право на назначение доплаты. Тогда необходимая выслуга лет снижается до 20 лет у мужчин и 15 лет у женщин», — отметила Красовская.

Также доплату пересчитают и для отдельных категорий работников организаций угольной промышленности, работавших полный рабочий день.

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