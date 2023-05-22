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Советник главы Крыма Крючков предупредил жителей о вбрасываемых фейках об эвакуации

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил жителей о фейках о партизанах и эвакуации на полуострове.

«Параллельно с белгородской историей в крымские чаты целый день вбрасывают разнообразные фейки: партизаны, захват, эвакуация. Крымчане сами их в этих же чатах и разоблачают», — написал он в Telegram-канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что большая часть жителей в районе, куда вошла украинская ДРГ, покинули территорию.

Он также отметил, что пункты временного размещения (ПВР) для жителей, покинувших ранее Грайворонский округ Белгородской области, подготовлены.

22 мая в Белгородской области был введён правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения.

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