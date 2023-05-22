Депутат Бессараб не увидела необходимости вводить шестидневную рабочую неделю

Депутат Госдумы Светлана Бессараб не поддержала идею о введении шестидневной рабочей недели в России.

«Россия, которая добилась 100 лет назад сокращения продолжительности рабочего времени, и весь мир вынужден был идти за молодой страной, сегодня не должна показывать таких отступлений существенных», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, улучшения показателей в экономике можно достичь только модернизацией инструментов и внедрением новых технологий.

Со своей стороны, депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с «Радио 1» выразил мнение, что потребности в дополнительных рабочих руках нет, за исключением некоторых отраслей.

«Пока статистика не показывает необходимость удлинять рабочие дни», — сказал он.

Ранее экономист и предприниматель Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT обращение Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.