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Депутат Бессараб не увидела необходимости вводить шестидневную рабочую неделю

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Депутат Госдумы Светлана Бессараб не поддержала идею о введении шестидневной рабочей недели в России.
Депутат Бессараб не увидела необходимости вводить шестидневную рабочую неделю
  • © City News Moskva/Global Look Press

«Россия, которая добилась 100 лет назад сокращения продолжительности рабочего времени, и весь мир вынужден был идти за молодой страной, сегодня не должна показывать таких отступлений существенных», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, улучшения показателей в экономике можно достичь только модернизацией инструментов и внедрением новых технологий.

Со своей стороны, депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с «Радио 1» выразил мнение, что потребности в дополнительных рабочих руках нет, за исключением некоторых отраслей.

«Пока статистика не показывает необходимость удлинять рабочие дни», — сказал он.

Ранее экономист и предприниматель Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT обращение Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.

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