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Экономист Заборцев назвал тупиковой идею о введении шестидневной рабочей недели

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Анастасия Румянцева
Экономист и предприниматель Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT обращение Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.
Экономист Заборцев назвал тупиковой идею о введении шестидневной рабочей недели
  • Gettyimages.ru

Как пояснил Заборцев, отечественные предприятия испытывают сегодня кадровый голод.

«А если не хватает кадров, то не растёт и промышленность, не развивается экономика. Поэтому и предлагают ввести шестидневку, чтобы дать дополнительные 20% рабочего времени. Но я считаю, что эта идея тупиковая», — отметил эксперт.

Дело в том, что рабочая сила сейчас распределена в экономике в определённой структуре, а задействование ещё 20% рабочего времени в этой же структуре по закону убывающей предельной отдачи не приведёт к пропорциональному росту выпуска, заявил специалист.

«А в некоторых случаях способно этот выпуск даже уменьшить. Это же произойдёт вследствие усталости персонала, который привык работать обычно в 40-часовой рабочей неделе. И изменение ритма может сильно сказаться на продуктивности.
Решением проблемы здесь является отнюдь не увеличение рабочего времени, а рост производительности труда. Уже сегодня доступные нам технологии позволяют высвободить огромное количество людей из непроизводящих секторов без потери качества и количества выпуска. Переобучив этих высвобожденных людей и использовав их потенциал в производящих секторах, мы и получим необходимый нам рост и развитие экономики», — заключил собеседник RT. 

Ранее газета «Известия» сообщила, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.

Отмечается, что авторы инициативы заявили о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств.

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