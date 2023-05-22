Депутат ГД Чаплин: шестидневная рабочая неделя не снизит эффективность сотрудников

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин высказался об идее ввести в России шестидневную рабочую неделю.

В случае введения шестидневной рабочей недели на предприятии его владелец должен будет снизить количество рабочих часов в день, уточнил эксперт в беседе с ФАН.

«То есть эти же рабочие часы просто разбиваются на большее количество дней. Думаю, здесь вопрос не в увеличении эффективности сотрудников, а в энергозатратности их действий», — отметил Чаплин.

В свою очередь, эксперт по вопросам рынка труда московского отделения «Опоры России» Елена Лимонова выразила мнение, что Минтруд России, скорее всего, не поддержит инициативу о шестидневной рабочей неделе, поскольку для этого нет достаточных экономических предпосылок.

«Повышенная нагрузка на отдельные отрасли промышленности не может являться основанием для столь глубокой реформы трудового законодательства», — прокомментировала она для «Москвы 24».

Ранее ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.