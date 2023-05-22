Офтальмолог Газизова заявила о важности гиалуроновой кислоты при лечении синдрома сухого глаза
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«Гиалуроновая кислота притягивает к себе молекулы воды и долго удерживает их на глазной поверхности, за счёт чего глаз долго остаётся увлажнённым», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила врач, синдром сухого глаза характерен тем, что собственная слеза оказывается неполноценной и может вызывать раздражение.
«Это замкнутый круг. Поэтому, чтобы этот замкнутый круг разомкнуть, мы назначаем искусственные слёзы либо лубриканты. Они абсолютно осмолярно идентичны натуральной слезе, поэтому хорошо увлажняют глаз», — пояснила Газизова.
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