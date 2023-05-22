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Офтальмолог Газизова заявила о важности гиалуроновой кислоты при лечении синдрома сухого глаза

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Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, сотрудник Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Ильмира Газизова заявила, что не имеет смысла лечить синдром сухого глаза каплями без гиалуроновой кислоты.
Офтальмолог Газизова заявила о важности гиалуроновой кислоты при лечении синдрома сухого глаза
  • Gettyimages.ru

«Гиалуроновая кислота притягивает к себе молекулы воды и долго удерживает их на глазной поверхности, за счёт чего глаз долго остаётся увлажнённым», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила врач, синдром сухого глаза характерен тем, что собственная слеза оказывается неполноценной и может вызывать раздражение.

«Это замкнутый круг. Поэтому, чтобы этот замкнутый круг разомкнуть, мы назначаем искусственные слёзы либо лубриканты. Они абсолютно осмолярно идентичны натуральной слезе, поэтому хорошо увлажняют глаз», — пояснила Газизова.

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