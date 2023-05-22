Офтальмолог Газизова считает бесполезными большинство глазных капель с витаминами

Врач-офтальмолог, сотрудник Института мозга человека имени Бехтеревой РАН доктор медицинских наук Ильмира Газизова заявила, что витамины в глазных каплях плохо проникают в глаз из-за гематоофтальмологического барьера.

«Он не пропускает никаких лишних веществ в полость глаза с целью защиты внутриглазных оболочек. Поэтому, если мы хотим донести какое-то вещество в полость глаза, мы это делаем через кровь. То есть мы назначаем пациентам витаминные препараты в виде капсул или инъекций», — сказала Газизова в беседе с «Газетой.Ru».

Как пояснила эксперт, подобные капли действуют только на поверхности глаза. Например, с их помощью можно лечить эрозию роговицы.

«В таком случае витамины могут помочь нам в комплексной терапии. Но сами они не имеют какого-либо терапевтического воздействия, только в комплексе», — добавила врач.

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