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Песков назвал предложение Миронова поддержать Путина на выборах важным показателем

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал предложение председателя партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергея Миронова поддержать кандидатуру президента России Владимира Путина в случае его выдвижения на президентских выборах 2024 года важным показателем.
Песков назвал предложение Миронова поддержать Путина на выборах важным показателем
  • globallookpress.com

Съезд СРЗП ранее поддержал инициативу Миронова не выдвигать кандидата от партии на президентские выборы и поддержать Путина. 

Песков ответил на вопрос, видели ли в Кремле данную инициативу председателя СРЗП.

«Да, заметили», — заявил представитель Кремля.

По его словам, это является ещё одним важным показателем уровня поддержки президента и среди политических сил, и среди населения в целом.

Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что политсила будет выдвигать своего кандидата на выборах президента в 2024 году.

В феврале Песков заявил, что Владимир Путин пока не делал заявлений о выставлении своей кандидатуры на президентские выборы в 2024 году.

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