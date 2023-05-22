Песков назвал предложение Миронова поддержать Путина на выборах важным показателем

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал предложение председателя партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергея Миронова поддержать кандидатуру президента России Владимира Путина в случае его выдвижения на президентских выборах 2024 года важным показателем.

Съезд СРЗП ранее поддержал инициативу Миронова не выдвигать кандидата от партии на президентские выборы и поддержать Путина.

Песков ответил на вопрос, видели ли в Кремле данную инициативу председателя СРЗП.

«Да, заметили», — заявил представитель Кремля.

По его словам, это является ещё одним важным показателем уровня поддержки президента и среди политических сил, и среди населения в целом.

Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что политсила будет выдвигать своего кандидата на выборах президента в 2024 году.

В феврале Песков заявил, что Владимир Путин пока не делал заявлений о выставлении своей кандидатуры на президентские выборы в 2024 году.