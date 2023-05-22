Песков заявил, что россияне устойчивы к фейкам и лжи западной пропаганды
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«Есть определённая степень резистентности нашего общества к тем потокам фейков, преднамеренной лжи и некомпетентных оценок», — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему на рейтинг российского лидера Владимира Путина не влияет западная пропаганда.
По его словам, главным образом российское общество всё-таки ориентируется не на страны Запада, а на свою собственную страну.
Ранее Песков отмечал, что российское общество консолидировалось вокруг президента страны Владимира Путина.