Песков заявил, что россияне устойчивы к фейкам и лжи западной пропаганды

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское общество имеет определённый уровень устойчивости к фейкам, лжи и некомпетентным оценкам западной пропаганды.

«Есть определённая степень резистентности нашего общества к тем потокам фейков, преднамеренной лжи и некомпетентных оценок», — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему на рейтинг российского лидера Владимира Путина не влияет западная пропаганда.

По его словам, главным образом российское общество всё-таки ориентируется не на страны Запада, а на свою собственную страну.

Ранее Песков отмечал, что российское общество консолидировалось вокруг президента страны Владимира Путина.