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Песков заявил о консолидации российского общества вокруг Путина

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Российское общество консолидировалось вокруг президента страны Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил о консолидации российского общества вокруг Путина
  • РИА Новости

«Это, скорее, такой, наверное, целый комплекс факторов. Вы знаете, что самое главное — это тот ответственный момент, через который мы все проходим, момент очень сложный, но общество консолидируется — и консолидируется вокруг президента», — сказал Песков, комментируя данные опроса ВЦИОМ, согласно которому Путину доверяют 79,1% россиян.

По словам пресс-секретаря президента, российская экономика твёрдо стоит на ногах, несмотря на внешнее давление.

Он добавил, что это, возможно, находит отражение в социологических опросах.

В январе ВЦИОМ опубликовал данные опроса, в ходе которого 55% респондентов назвали президента России Владимира Путина российским политиком 2022 года.

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