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ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 79%

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину. Согласно полученным данным, ему доверяют более 79% населения.
ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 79%
  • РИА Новости

Об этом пишет «Ридус».

С 6 по 12 февраля уровень доверия Путину среди россиян вырос на 1,1 п.п., достигнув 79,1%. Работу действующего президента одобряют 76% граждан.

Наряду с этим 16,7% жителей страны высказали своё недоверие главе государства. Работу Путина не одобряют 14% респондентов.

В опросе участвовали примерно 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше.

В январе ВЦИОМ опубликовал данные опроса, в котором 55% респондентов назвали президента России Владимира Путина российским политиком 2022 года.

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