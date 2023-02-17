ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 79%
- РИА Новости
Об этом пишет «Ридус».
С 6 по 12 февраля уровень доверия Путину среди россиян вырос на 1,1 п.п., достигнув 79,1%. Работу действующего президента одобряют 76% граждан.
Наряду с этим 16,7% жителей страны высказали своё недоверие главе государства. Работу Путина не одобряют 14% респондентов.
В опросе участвовали примерно 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше.
В январе ВЦИОМ опубликовал данные опроса, в котором 55% респондентов назвали президента России Владимира Путина российским политиком 2022 года.